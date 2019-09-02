نحو 5.4 مليون مسافر عبر مطار أبوظبي خلال 3 أشهر

انسامد - 2 سبتمبر - ايلول - بلغ عدد المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي خلال أشهر الصيف التي امتدت ما بين يونيو وأغسطس إلى أكثر من 4.5 مليون مسافر.



تشمل القائمة المسافرين المغادرين والقادمين والترانزيت، ما يعكس الإقبال اللافت الذي يحظى به المطار من قبل المسافرين من وإلى أبوظبي.‬ وشهد مطار أبوظبي الدولي خلال فترة الصيف أعلى تدفقٍ للمسافرين من خمس وجهات دولية رئيسية هي لندن ونيودلهي وبومباي والقاهرة وكوشين، حيث وصل عدد المسافرين القادمين والمغادرين من تلك الوجهات عبر مطار أبوظبي الدولي إلى 900.104 مسافرين، فيما وصل عدد المسافرين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك التي امتدت بين 7 يوليو و17 يوليو، إلى 713.297 مسافرا من القادمين والمغادرين ومسافري الترانزيت.



و قال برايان تومبسون الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "نفخر بالنجاح الذي تحقق على صعيد نمو أعداد المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي خلال فترة الصيف التي تشهد تفضيل الكثيرمن المقيمين في الإمارات السفر خلالها لرؤية عائلاتهم أو لاستكشاف وجهات سياحية جديدة .. يُسعدنا الترحيب بالسياح القادمين من شتى أنحاء العالم للتعرف على المعالم والوجهات المختلفة في أبوظبي والاستمتاع بالتجارب التي تقدمها لهم".



وأضاف :"تنسجم النتائج الإيجابية التي حققتها مطارات أبوظبي مع إلتزام إدارة المطار بتقديم مجموعة واسعة من المسارات الجوية الجاذبة للمسافرين، وضمان أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية ورضا العملاء".

