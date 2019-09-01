لبنان: حزب الله يدمر آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود

أنسامد في الأول من سبتمبر/أيلول - قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن حزب الله قام بتنفيذ عملية عسكرية ضد قوات إسرائيلية على الحدود، ردا على الاعتداء الذي نفذته إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية باستخدام طائرتين من دون طيار فجرالأحد الماضي.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية) أن مجموعة من عناصر حزب الله تحت مسمى (مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر) قامت عند الساعة الرابعة والربع من بعد ظهر اليوم بتوقيت بيروت، بتدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة أفيفيم الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى كانوا بداخلها.



وقال الجيش اللبناني إن طائرة إسرائيلية مسيرة انتهكت المجال الجوي للبلاد الأحد وأسقطت مواد حارقة أشعلت النيران في أحراج السنديان.



وأوضح الجيش اللبناني في بيان له "خرقت طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق مزرعة بسطرة، وقامت بإلقاء مواد حارقة على أحراج السنديان في المنطقة، مما أدى إلى نشوب حريق".



وأضاف البيان أن الجيش اللبناني يتابع تطورات هذا الخرق مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان.



المصدر: وكالة الانباء اللبنانية