الإمارات للبولنج يشارك في أولمبيادالخليج للمرأة باربع لاعبات

انسامد - 27 سبتمبر - قبل أن تحقق لعبة كرة القدم أول وأبرز إنجازاتها التاريخية بالصعود إلى نهائيات كأس العالم 1990، كانت لعبة البولينج قد سجلت انتصاراتها بأحرف من نور عندما حصل بطلنا العالمي محمد خليفةانتشار اللعبة في معظم ربوع الدولة وتأسيس صالة خليفة للبولينج في مدينة زايد الرياضية واستضافة بطولة العالم عام 1999 بنجاح أبهر العالم القبيسي على ذهبية بطولة العالم في المكسيك 1988، وذلك في الفترة التي كان يتولى فيها سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئاسة اتحاد الإمارات للبولينج والتي استمرت حتى عام 1999، وشهدت .



واليوم وبعد مرور 20 عاما على استضافة بطولة العالم تستمر مسيرة العطاء ويخطو اتحالعالم محمد خليفة القبيسي أحد أهم وأبرز أبناء تلك الرياضة في الدولة والمنطقة العربية.د الإمارات للبولينج خطوات واثقة إلى الأمام تحت رئاسة بطل ا. ويقول أحمد خميس عضو مجلس إدارة الاتحاد المشرف على المنتخبات الوطنية إن أبرز حدثين بالنسبة للاتحاد هذا الموسم هما المشاركة في بطولة آسيا للرجال بالكويت في الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر المقبل، ودورة ألعاب الخليج للسيدات خلال الشهر نفسه بالكويت.



وأشار إلى أن مجلس إدارة الاتحاد وضع برنامج إعداد داخلي للبطولتين وبدأ تطبيقه وهناك تدريبات شبه يومية موزعة بين أبوظبي ودبي لمنتخبي الرجال والسيدات، إضافة إلى أنه سيتم إقامة معسكر داخلي مغلق قبل البطولة بأسبوعين لإدخال المنتخبات في أجواء المنافسات على أمل صعود منصات التتويج.



وعن عدد لاعبات منتخب السيدات اللائي سيشاركن في أولمبياد الخليج للسيدات .. أوضح " لدينا منتخب مكون من 4 لاعبات وسيكون معسكر الفتيات خلال الثلث الأخير من شهر سبتمبر والأول من شهر أكتوبر حتى موعد السفر إلى الكويت، وسبق لنا أن حققنا الميدالية البرونزية في البطولة العربية على مستوى السيدات وطموحنا صعود منصات التتويج في أولمبياد الخليج".



