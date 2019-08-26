مشاركة " تراث الإمارات" في معرض الصيد والفروسية

انسامد - 26 اغسطس - اب - يشارك نادي تراث الإمارات في تعزيز تجربة الزوار في فعاليات النسخة السابعة عشرة للمعرض الدولي للصيد والفروسية " أبوظبي 2019 " التي ينظمها نادي صقاري الإمارات وتنطلق غدا وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.



تأتي المشاركة التزاماثية والثقافية التي تتوافق مع دور ورسالة النادي في الحفاظ على الموروث ونشره وترسيخه، إذ يضطلع النادي، بتعريف الزوار والمشاركين بمفردات الموروث الإماراتي، ويطلعهم على مدى الاهتمام الرسمي والأهلي بالحفاظ على هذا الموروث في مواصلة مسيرة النهضة المعاصرة رمزا للهوية الوطنية. بتوجيهات الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي بالمشاركة في الاحتفاليات والمناسبات الترا وقالت فاطمة مسعود المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث التابع للنادي إن المشاركة فة الزوار، الأمر الذي سعى معه النادي في جعل جناحه الوجهة الأمثل لجمهور المعرض، بحيث تشمل محتوياته معروضات وفعاليات تقدم صورة منوعة وثرية عن مفردات التراث الوطني ومكوناتهي دورة هذا العام من المعرض ستكون نوعية تنسجم مع دور النادي ومسؤولياته التي أوكلتها له إدارة المعرض في تعزيز تجرب.



وأشارت إلى أن معظم مراكز وأقسام وإدارات النادي تشارك في إنجاح هذه المشاركة التي تأتي انسجاما مع توجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وحرصه الدائم واهتمامه بدعم كل المبادرات الوطنية ذات الصلة بالتراث، والتي من شأنها تعزيز أهمية الموروث الشعبي، وصون الهوية الوطنية والمحافظة عليها .



وبينت المنصوري أن الزوار سيحظون بالتعرف بشكل حي على عدد من الحرف اليدوية، وسيستمتعون بمعرفة الصقور وحملها والتقاط الصور التذكارية معها، وسيتعرفون على نماذج للبيئتين البرية والبحرية، ويحظون بجلسات عربية.



وأضافت أن الجناح يوفر فرصة للزوار للتجول في ركن مركز زايد للدراسات والبحوث الذي يعرض مجموعة من المقتنيات الخاصة بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه ، بجانب عرض عشرات العناوين من إصداراته من الكتب المحققة والأدب واللغة والثقافة والتاريخ والتراث، والعلوم الإنسانية ، ودواوين الشعر التي وثقت أعمال العديد من الشعراء من الإمارات والمنطقة.



