الإمارات الأولى عربيا في مؤشر الخدمات الحكومية الإلكترونية

أنسامد - 24 أغسطس /آب / وام - حققت دولة الإمارات المركز الأول عربياً في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة بحسب التقرير الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا"، حيث يعتبر هذا المؤشر أداة تسمح بقياس التقدم الحاصل على المستوى الوطني في إنجاز التحول نحو الخدمات الرقمية.



ويهدف مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة إلى قياس مدى نضوج الخدمات الحكومية المقدمة عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات الذكية في الدول العربية، وهو يسعى إلى ردم الفجوة التي تعاني منها معظم المؤشرات الدولية، والمتمثلة في معرفة مدى تطور الخدمة، ومدى استخدامها ورضا المستخدمين عنها.



وحول هذا الإنجاز الجديد قال سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إن الخدمة الذكية والمتطورة هي مفتاح سعادة المتعاملين، ونحن ننطلق من هذه القاعدة لتطوير خدماتنا الحكومية في دولة الإمارات استلهاماً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي أكدت وتؤكد على محورية الإنسان باعتباره الهدف والغاية في مجمل عملية التحول الرقمي، ويأتي حصول الدولة على المركز الأول عربياً في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الرقمية نتيجة الجهود الكبيرة والجماعية التي بذلتها حكومة الإمارات نحو التحول الرقمي الكامل، فنحن نعمل كفريق واحد سواء في الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية، ولدينا آلية عمل موحدة تتمثل في الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الذكية والذي يهدف إلى تعزيز ريادة الدولة في الخدمات الحكومية المقدمة عبر كل القنوات المتاحة.



من جهته ذكر سعادة سالم الحوسني، نائب مدير عام الهيئة لقطاع الحكومة الذكية بالإنابة ان هذا الإنجاز يأتي بعد عام فقط من إطلاق الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بصفتها الجهة المسؤولية عن الحكومة الذكية وعملية التحول الرقمي لنموذج الإمارات لنضج الحكومة الرقمية.



