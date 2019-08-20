أبوظبي التقني ينظم الملتقى العلمي العالمي 24 سبتمبر

انسامد - 20 سبتمبر - اب - ينظم " مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني " الملتقى العلمي العالمي 2019 خلال الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" وذلك تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة . يشارك في الملتقى نحو 1500 من البراعم و الشباب الذين يمثلون 58 دولة وتتراوح أعمارهم ما بين 9 و 25 عاما إضافة الى نخبة من الخبراء والمعلمين والتربويين والمبدعين ضمن أكبر معرض عالمي غير تنافسي يدعم التعاون والبحث العلمي بين دول العالم كافة.



يتضمن الملتقى العلمي العالمي 2019 حلقات نقاشية موسعة ويوفر فرصا للتواصل ومناقشة المشاريع العلمية التي ابتكرها وصممها شباب ومبدعو العالم ضمن 13 فئة مختلفة هي الأحياء والعلوم السلوكية والاجتماعية والكيمياء وعلوم الكمبيوتر وعلوم الأرض والطاقة والنقل والهندسة والتحليلات والإدارة البيئية الكهربائية والميكانيكية والعلوم الرياضية والطب والصحة والفيزياء وعلم الفلك والتكنولوجيا الحيوية.



كما يقدم فرصا استثنائية لتعزيز التواصل الثقافي ودعم العلاقات بين الشباب والمؤسسات العملية والمعلمين من خلال التباحث وتبادل وجهات النظر .. وستطرح مشاريع فنية واجتماعية خلال ورش العمل المختلفة إلى جانب رحلات ثقافية وندوات وأنشطة ستكون جزءا من برنامج المشاركين في المنتدى.



سيعقد على هامش الحدث مؤتمر للمواطنين الشباب وسيناقش الذكاء الاصطناعي لتوفير مساحة لهم لتبادل وجهات النظر حول التطورات التكنولوجية الجديدة و المثيرة للاهتمام.. من ضمن أهداف الملتقى العلمي العالمي 2019 منح الجميع الفرص الكافية للاستفادة من مختلف الفعاليات العلمية المصاحبة كماأن الدعوة عامة للمدارس و الجامعات والمؤسسات والخبراء والجميع للمشاركة في هذا الحدث العالمي الكبير" موضحا أن باب التسجيل لحضور الملتقي مستمر حتى 19 سبتمبر المقبل .



من جهته قال روبرتو هيدا لغو رئيس المنظمة الدولية للأنشطة الترفيهية في مجالي العلوم والتكنولوجيا إن المشاركة في الملتقى تسهم في التطوير الشخصي والتقني للعلماء اليافعين من جميع أنحاء العالم وتخلق مساحات ديناميكية ليتمكن الطلاب والمعلمون من استكشاف الأفكار الجديدة وإرضاء شغفهم بحل المشكلات والابتكار.



