الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على حفل زفاف في كابول

أنسامد - 18 اغسطس / آب - أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة /الأحد/ الهجوم الإرهابي الذي استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول أمس السبت، مؤكدة دعمها للحكومة الأفغانية في مواجهة خطر الإرهاب.



وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها أن هذا الهجوم الجبان الذي استهدف تجمعا مدنيا، وتبناه تنظيم (داعش) الإرهابي يعتبر تذكيرا جديا بالتحديات المعّقدة التي تواجهها الحكومة الأفغانية التي تعمل لدخول مرحلة جديدة من الاستقرار والأمن في البلاد.



وأضافت أن مواجهة آفة الإرهاب هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الدول الساعية للوصول إلى مستقبل أكثر سلما للشعب الأفغاني، مشيرة إلى أن هذا الهجوم وما أسفر عنه من ضحايا أبرياء يؤكد أهمية الجهود المتعددة للأطراف الرامية للوصول إلى اتفاق سلام شامل من شأنه أن يضعف قدرة الجماعات الإرهابية في أفغانستان.



وأعربت الوزارة عن تعازي دولة الإمارات لأسر ضحايا الهجوم الإرهابي متمنية الشفاء العاجل للمصابين.



المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية