الكويت تشارك في حفل توقيع الترتيبات الانتقالية بالسودان

أنسامد - 16 اغسطس / آب - تشارك الكويت في حفل توقيع الترتيبات الانتقالية بالسودان بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير غدا السبت.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة عن سفير الكويت في الخرطوم بسام القبندي قوله إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح سيرأس وفد الكويت المشارك في حفل توقيع الترتيبات الانتقالية بالسودان.



ويبدأ الجدول الزمني لتنفيذ الهياكل المدنية للسلطة غدا السبت، بالتوقيع النهائي على الاتفاق بين قوى الحرية والتغيير، والمجلس العسكري الانتقالي، قبل أن يتم حل الأخير في اليوم التالي، وتسمية أعضاء المجلس السيادي المؤلف من 11 عضوا.



