514 شركة فعالة في مجال تجارة البهارات والتوابل بدبي

أنسامد - 15 اغسطس/ آب /وام -أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن إجمالي عدد الشركات العاملة في مجال تجارة البهارات والتوابل بدبي يصل إلى 514 شركة تضم نشاط تجارة البهارات والتوابل /375 رخصة/، وتعبئة البهارات والتوابل 132 رخصة ، وتجهيز الصلصة والبهارات والتوابل 7 رخص.. وقد تأسست أول ثلاثة شركات في هذا المجال منذ عام 1963 وما زالت تعمل حتى الآن.



وبالنسبة لتوزيع الرخص في مجال تجارة البهارات والتوابل بدبي وفق الجنسيات، جاءت الهند في المرتبة الأولى، تلتها الكويت وباكستان والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ولبنان والأردن وأمريكا وبريطانيا وفرنسا. ووصل عدد المستثمرين في تجارة البهارات والتوابل إلى 2642 مستثمر منهم 2497 رجل أعمال بنسبة 95%، و145 سيدة أعمال /5%/. ويصل إجمالي العمالة في تجارة البهارات والتوابل إلى 1210 عامل، في حين يصل معدل بقاء الشركات إلى 72%.



و على الرغم من انتشار التوابل والبهارات المستوردة في منافذ البيع المحلية، إلا أن التوابل المصنّعة محلياً استطاعت المنافسة خلال فترات زمنية قصيرة، وخير دليل على ذلك رفع عدد علاماتها التجارية بشكل قوي، حيث أن تنوّع وزيادة عدد منتجات التوابل المحلية من الأمور الطبيعية في الأسواق وذلك مع إقبال عدد من الشركات للعمل في ذلك القطاع باعتباره من المجالات الواعدة نظراً للنمو المستمر في الطلب وكون تلك المنتجات بمثابة مواد أساسية تستخدم في الوجبات الغذائية للعائلات الإماراتية والمقيمة على أرض الدولة.



ويعد إنتاج وتعبئة وتغليف التوابل والبهارات من الصناعات الواعدة في الأسواق المحلية، وذلك مع ارتفاع الطلب المستمر عليها، إذ تحظى بإقبال من العائلات العربية والآسيوية والأوروبية المقيمة في الدولة.. وشهدت العلامات التجارية الخاصة بالتوابل المحلية الصنع أو المعبأة في الدولة نمواً خلال الفترة الأخيرة مع اعتمادها على مقومات تنافسية تشمل الجودة والنظافة، وارتفاع معايير التعبئة والتغليف، مقارنة بمنتجات آسيوية مماثلة، إضافة إلى ارتفاع ثقة المستهلكين بالمنتجات المصنّعة محلياً، المدعومة من ارتفاع آليات الرقابة على جودة التصنيع في الدولة، وضمان خلو تلك المنتجات من أي شوائب أو خلطات غير معتمدة.



