محمد بن راشد يتفقد مشاريع البنية التحتية ل" اكسبو 2020 دبي "

انسامد - 14 اغسطس - اب - تفقد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سير العمل فى مشاريع البنية التحتية ل" اكسبو 2020 دبي" الذي ينطلق اكتوبر من العام المقبل بمشاركة نحو 195 دولة تمثل قارات العالم.



فقد زار مكتب اكسب التوعوية والترويجية التي وضعها المكتب للتعريف بالمعرض العالمي الذي تستضيفه الدولة العام المقبل حيث سيكون الحدث العالمي الأبرز نظرا لعدد الدول المشاركة وعدد الزوار المتوقع ان يؤموه والذي يتوقع ان يفوقوا 25 مليون زائر من داخل وخارج الدولةو2020 فى منطقة دبي جنوب حيث استمعالى إيجاز حول ما تم انجازه من مشاريع البنية التحتية الخاصة باكسبو 2020 والبرامج والخطط.



وتفقد عددا من المومارات الذي صمم بطريقة هندسية وفنية تجعل منه أيقونة إبهار وابداع تبهر الزوار وتسرهماقع الانشائية فى منطقة المعرض وتوقف سموه عند جناح دولة الا.



