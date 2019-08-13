اتفاق مبدئي علي لقاء فريقي روما و الترجي التونسي

انسامد - 13 اغسطس - اب - توصل الترجي الرياضي لاتفاق مبدئي مع روما الايطالي لاجراء مباراة ودية يوم 18 اغسطس المقبل بملعب رادس الاولمبي أي بعد يوم من نهائي كأس تونس .



وفي المحدد فإن أخر الاخبار تشير الى أنه سيتم السماح بتوفير 60 الف تذكرة لجماهير الترجي .صورة اجراء اللقاء في الموعد ي من اجل استقدام الفريق الايطالي الى تونس لمواجهته وديا في لقاء احتفالي بمناسبة المائوية.توصلت هيئة الترجي الرياضي الى اتفاق رسمي مع نظيرتها في جمعية روما الايطال وقد أكد مصدر من هيئة حد كتابة هذه الاسطر تحديد تاريخ اجراء هذا اللقاء الاحتفالي رغم ان البعض تحدث عن تاريخ 18 اغسطس الجاري.الندب صحّة الاتفاق الحاصل بين الطرفين غير انه لم يقع الى نفس المصادر اكدت ان التاريخ لم يتحدد بعد مبينة ان اللقاء سيكون احتفاليا بمائوية التالي والرابعة في تاريخه وسيشهد اللقاء استكمال الاحتفال بتتويج الترجي برابطة الابطال نسخة 2019. رجي وتتويجه برابطة الابطال الافريقية للمرة الثانية على التو