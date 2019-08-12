تونس:بدءالترشحات لعضوية مكاتب الاقتراع بالداخل والخارج

انسامد - 12 اغسطس - اب - أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن تقديم الترشحات لعضوية مكاتب الاقتراع بالداخل والخارج، سيكون ابتداء من 11 الي 15 اغسطس الجاري .



وقد أصدرت الهيئة إعب الاقتراع ونصصت فيه على شروط الترشح وموانعه وآجال إيداع الملفات والاعتراضات.



لان انتداب أعضاء مكات وبينت الهيئة أنه يتوجب على المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة النفاذ إلى موقع الالكتروني الخاص بالهيئة لتعمير استمارة الترشح الالبات الرئاسية والتشريعية، مشيرة إلى أنه لا يمكن الترشح إلا لمركز عمل واحد .



كترونية والتسجيل قصد الترشح لخطة عضو مكتب الاقتراع للانتخا وأكدت هيئة الانتخابات أن كل مترشح مدعو للتثبت من صحة بيانات المعلومات التي يدرجها باستمارة الترشح عند تسجيله عبر موقع الواب الخاص بالهيئة وهو مسؤول عن المعطيات التي يدرجها بالاستمارة والتي سيتم اعتمادها عند تقييم ملفه.



وبينت أنه على المترشح أن يقوم بطباعة استمارة مطلب الترشح عند القيام بعملية التسجيل ويحتفظ بها لإرفاقها عند الطلب بعد إمضائها.



ويتم تقديم الترشحات ابتداء ولاحظت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن قائمة المترشحين المقبولين أوليا ستنشر بمقرات الإدارات الفرعية للانتخابات وعلى الموقع الالكتروني لنتخابات عدد 19 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أغسطس 2014 والمتعلق بضبط شروط وصيغ تعيين أعضاء مكاتب الاقتراع وطرق تعويضهم كما تم تنقيحه وإتمامه، وذلك في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ النشر.



لهيئة، ويمكن للمترشحين للانتخابات الرئاسية ولممثلي القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية طلب مراجعة تعيين عضو أو أكثر من أعضاء مكاتب الاقتراع لعدم توفر الشروط الواردة بقرار هيئة الا