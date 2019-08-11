التحالف: بدء انسحاب المجلس الانتقالي من بعض المواقع في عدن

أنسامد - 11 اغسطس / آب - أعلن مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بدأت بالانسحاب من بعض المواقع التي سيطرت عليها مؤخراً في عدن، وعلى رأسها المناطق المحيطة بقصر المعاشيق.



ونقلت قناة "العربية" الاخبارية عن المصدر قوله: "نرحب بخطوات المجلس الانتقالي الأولية، ونراقب الانسحاب الكامل من المواقع التي سيطر عليها".



وأضاف أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، أبلغ قيادة التحالف في عدن قبوله بكافة مطالب التحالف، بما فيها الانسحاب من المواقع التي سيطر عليها، ويقبل الدعوة للاجتماع في المملكة العربية السعودية.



وقبل ذلك، استهدف التحالف إحدى المناطق في عدن التي تشكل تهديداً مباشراً على أحد المواقع المهمة التابعة للحكومة الشرعية.



