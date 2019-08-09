جهود إماراتية متواصلة للحد من انتشار وباء الكوليرا في اليمن

أنسامد - 9 اغسطس / آب - تواصل دولة الامارات جهودها للحد من انتشار وباء الكوليرا في اليمن عبر دعم القطاع الصحي سواء بتقديم الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية أو من خلال الحملات الوقائية والتوعوية، بالاضافة الى توفير المياه النظيفة للسكان وخاصة للفئات الأكثر تضررا وخاصة الأطفال.

وساهم هذا الدعم في التخفيف من حدة الوباء في مناطق الساحل الغربي بمحافظتي تعز والحديدة وبقية محافظات اليمن وهو مانتج عنه تقليل نسبة الاصابات، وفقا لوكالة الانباء الاماراتية.

وأطلقت "هيئة الهلال الأحمر" الاماراتية حملات علاجية ووقائية وتوعوية لمكافحة وباء الكوليرا ، في عدد من مديريات الساحل الغربي اليمني.

وقال ممثل الهلال الاحمر في الساحل الغربي إن الحملات شملت تزويد المراكز الصحية بكميات من الأدوية والسوائل الوريدية والمضادات الحيوية، وغيرها من المستلزمات الطبية اللازمة.

وأكد الدكتور رباش أحمد صالح مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية الوازعية، أن الهلال الأحمر الإماراتي، وفر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لكافة المراكز الصحية بالمديرية، مما أسهم في إنقاذ حياة الناس، من خطر وباء الكوليرا القاتل .

ونوه إلى أن "الهلال" يواصل جهوده للقضاء على وباء الكوليرا من خلال تنفيذ الثلاث المراحل /العلاجية ، والتوعية ، والوقائية/، وأن هذا الجهد الكبير هو محل تقدير السلطة المحلية، وجميع ابناء مديرية الوازعية.

وذكر ممثل الهلال الأحمر الإماراتي، في الساحل الغربي، بأن حملة مكافحة وباء الكوليرا ومعالجة الحالات المصابة في "الوازعية " التي أستمرت على مدى 16 يوماً، تأتي في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه الإمارات للقطاع الصحي ومختلف القطاعات الخدمية والتنموية والإجتماعية ،في المديرية وبقية مديريات محافظة تعز والساحل الغربي لليمن.



المصدر: وكالة الانباء الاماراتية