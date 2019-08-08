إمباور تمنح عقودا ب25 مليون درهم لتوسعة شبكة أنابيبها في دبي

انسامد - 8 اغسطس - اب - منحت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" عقودا بـ قيمة 25 مليون درهم لتوسيع شبكة أنابيبها الخاصة بنقل خدمات التبريد وذلك لتلبية احتياجات أهم المشاريع العقارية والتنموية الكبرى في دبي.



وتشمل عملية توسعة شبكات نقل خدمات التبريد الخاصة بـ"إمباور" والتي ستكتمليوتيل بشارع الشيخ زايد وفندق العنوان وبرج "وان جي بي آر" في جميرا بيتش ريزيدنس و"برشا هايتس" بأقرب محطات تبريد دائمة لهذه المشاريع.



في نهاية من 2019 ربط برج وصل 2020 وفندق وتأتي توسعة شبكات الأنابيب ضمن استراتيجية المؤسسة لتوسعة مشاريعها في ظل تنامي الطلب على خدمات تبريد المناطق في العديد من المشاريع العقارية وضمن مساعيها لتطوير بنيتها التحتية من أجل تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021 والتي تعد البنية التحتية أهم ركائزها.



