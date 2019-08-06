مجلس الأمن يجدد دعوته لطرفي النزاع في ليبيا لوقف إطلاق النار

انسامد - 6 اغسطس - اب - جدد مجلس الأمن دعوته لطرفي النزاع في ليبيا ، لوقف إطلاق النار والعودة سريعا إلى العملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة لحل الازمة التي تعاني منها البلاد . ورحب أعضاء المجلس في بيان صحفي بشأن ليبيا بدعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، خلال إحاطته في 29 من يوليو الماضي، إلى إعلان هدنة بين كافة الاطراف بمناسبة عيد الأضحى ، معربين عن دعمهم الكامل لها، ومشترطا أن تكون الهدنة مصحوبة بتدابير بناء الثقة بين الطرفين. وأكد أعضاء مجلس الأمن في بيانهم من جديد التزامهم الراسخ بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.



