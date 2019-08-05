مليار درهم إيرادات فنادق أبوظبي في الربع الثاني من 2019

انسامد - 5 اغسطس - اب - سجلّت المنشآت الفندقية في أبوظبي نمواً كبيراً بمختلف مؤشرات الأداء الرئيسية خلال الربع الثاني من العام الجاري مما ساهم في و صول عدد الزوار الى 1.2 مليون شخص في الفترة من أبريل إلى يونيو بزيادة قدرهòا 6.8٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي.



وأظهرت إحصاءات دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي أنّ إيرادات الفنادق في الربع الثاني قد ارتفعت إلى 1.2مليار درهم بزيادة مقدارها 3.7% عن الفترة نفسها من العام السòابق.



ومنذ مطلع العام حتى اليوم شهدت الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية تحسناً قوياً في أدائها، حيث وصل عدد نزلاء الفنادق إلى 2.5 مليون شخص، بزيادة مقدارها 3.5% عن عòام 2018، فيما بلغت عائدات الفنادق 2.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 10.6%.



وتشير الإحصاءات أيضاً إلى نمو قياسي في أداء المؤشرات الفندقية الأخرى، حيث ارتفعت الإيرادات الفندقية الإجمالية بنسبة 17,6%، وارتفع إيراد الغرفة المتاحة بنسبة 10.7%، فيما سجل معدل سعر الغرفة ارتفاعاً نسبته 10.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وحققت مناطق الجذب السياحية الرئيسية في الإمارة نجاحاً باهراً هذا العام، مع زيادة في عدد الزوار بلغت نسبتها 50% في الربع الثاني من هذا العام.. وقد ساهم في تحقيق هذه الزيادة الارتفاع في نسبة عدد الزوار إلى الحدائق الترفيهية بنسبة 62%، ونمو مقداره 21.5% في عدد زوار مواقع الجذب الثقافية والتاòريخية والتراثية، إلى جانب زيادة مقدارها 22% في عدد زوار المتاحف.



واعتمدت نتائج الربع الثاني على الزيادة الكبيرة في عدد الزوار من الأسواق الخارجية الرئيسية، حيث ارتفع عدد النزلاء من المملكة العربية السعودية بنسبة 23.6% ومن الهند بنسبة 15.8% كما سجلت الأسواق الرئيسية الأخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة نمواً ملحوظا.



وغطت توجهات النمو المناطق الثلاث في الإمارة أبوظبي والعين والظفرة، إذ ارتفع عدد نزلاء المنشآت òالفندقية خلال الربع الثاني في منطقة الظفرة بنسبة 10.3%، فيما سجلت إيرادات الغرفة الفندقية زيادة مقدارها 18.7%، أمّا معدل سعر الغرفة المتاحة فقد شهد زيادة مقدارها 12.3%. فيما سجلت منطقة العين ارتفاعاً في عدد الزوار مقداره 9.9% ، و6.4% في مدينة أبوظبي.



وسجلت الفنادق في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" خلال الربع الثاني من هذا العام أداءً قوياً بنسبة إشغال وصلت إلى 73٪، بزيادة مقدارها 11.9٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، بينما ارتفع عدد الزوار بنسبة 10.2٪. وتعززت هذه اòلزيادة من خلال الزيادة التي شهدتها الإمارة في عدد الزوار الدوليين الرئيسيين، حيث ارتفع عدد النزلاء من الصين بنسبة 31 ٪، ومن الهند بنسبة 29.8 ٪، ومن المملكة العربية السعودية بنسبة 20.1 ٪.



ومنذ مطلع العام سجلت فنادق "أدنيك" نسبة إشغال وصلت إلى 81٪، بزيادة 11.3٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما سجلت ارتفاعاً في أعداد الضيوف بنسبة مقدارها 15.9٪، وارتفòاعاً في الإيرادات بنسبة 26٪.



كما حققت المنشآت الفندقية في جزيرة السعديات نتائج إيجابية خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2019، حيث ارتفع عدد النزلاء بنسبة 83.5%، ومستويات الإشغال بنسبة 26.1%، والإيرادات بنسبة 73.4%، وإيرادات الغرفة المتاحة بنسبة 30.9%. وأظهرتò النتائج أيضاً ارتفاعاً هائلاً في عدد الزوار الدوليين، مع زيادة عدد النزلاء من روسيا بنسبة 242.8%، ومن المملكة المتحدة بنسبة 144.5%، ومن كازاخستان بنسبة 1,595%.



