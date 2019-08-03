فلاح الأحبابي:الشراكة مع البنك الصناعي الصيني تعزز الاستثمار

أنسامد - 3 أغسطس /آب/ وام / أكد معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي أن موقع أبوظبي الاستراتيجي والتزامها بدعم مبادرة "الحزام والطريق" الصينية عزّز مكانتها المهمة والمتميزة على خارطة التجارة العالمية، وأسهم في إبرام العديد من الشراكات الاستراتيجية التي تدعم رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لإرساء اقتصاد مستدام ومتنوع على صعيد المنطقة.



وقال معاليه إن توقيع موانئ أبوظبي وشركة الاستثمار والتعاون وراء البحار لمقاطعة جيانغسو المحدودة /جوسيك/ مذكرة تفاهم مدتها خمس سنوات مع البنك الصناعي التجاري الصيني أحد أكبر البنوك العالمية يعزز من فرص الاستثمار في مدينة خليفة الصناعية ويسهم في تمكين الشركات والمستثمرين من مزاولة الأعمال في أبوظبي عبر تقديم تسهيلات لعمليات التمويل والتعاملات المصرفية، والتي تشكل أحد التحديات التي تواجه الشركات الراغبة بمزاولة الأعمال في أسواق جديدة.



وأضاف أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة تهدف إلى تسهيل وتسريع إجراءات تأسيس أعمال الشركات الصينية في مدينة خليفة الصناعية المنطقة الحرة المتكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية والصناعة في أبوظبي.



وتتيح الاتفاقية ــ التي تم توقيعها مؤخرا على هامش زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية - زيادة جاذبية مدينة خليفة الصناعية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالإضافة إلى تعرف الشركات الصينية على المزايا التنافسية لمدينة خليفة الصناعية، التابعة لموانئ أبوظبي، واغتنام الفرص الاقتصادية المتاحة بشكل أفضل وبالتالي دعم استثماراتها في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والصناعة.



وبموجب الاتفاقية، سيقوم البنك الصناعي التجاري الصيني بتعريف المستثمرين المحتملين بطبيعة عمل القطاع المصرفي بدولة الإمارات وما يوفره من خدمات ومنتجات للشركات كما سيخصص فريق اتصال لعملاء موانئ أبوظبي، وسيكون لهم أولوية الخدمة والرد على كافة الاستفسارات ذات الصلة.



وتعمل موانئ أبوظبي مع البنك الصناعي التجاري الصيني و"جوسيك" على تبسيط عملية تقديم طلبات الخدمات التي تتنوع بين صرف العملات الأجنبية والاستشارات المالية وتمويل المشاريع، بما في ذلك تسريع عملية تعهيد واتمام المعاملات الخاصة بالوثائق، مثل تلك المستخدمة لمنح حقوق الانتفاع بالأراضي ضمن مدينة خليفة الصناعية فضلا عن دعم البنك عملاء موانئ أبوظبي الراغبين بتأسيس أعمالهم في الصين.



وأنشأت موانئ أبوظبي بالتعاون مع "جوسيك" منطقة التعاون الصناعي الصيني الإماراتي على مساحة 2.2 كيلومتر مربع بمدينة خليفة الصناعية، وذلك بموجب اتفاقية تمتد إلى 50 عاماً.



وتشكل هذه المنطقة جزءاً من جهود دولة الإمارات وإمارة أبوظبي الرامية لدعم مبادرة الحزام والطريق الصينية عبر تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى دولة الإمارات.



وينضم البنك الصناعي التجاري الصيني إلى قائمة الشركاء المصرفيين لموانئ أبوظبي و"جوسيك"حيث يقدم من خلال فروعه في أبوظبي ومقاطعة جيانغسو مجموعة من الخدمات المصرفية للشركات المسجلة بمدينة خليفة الصناعية.



كما تعمل الأطراف الثلاثة على تسهيل عقد اللقاءات بين الشركات والبنك بهدف توفير خدمات مصرفية تلبي احتياجات هذه الشركات وتمكنها بالتالي من تأسيس أعمالها بشكل أسرع وأسهل في مدينة خليفة الصناعية ..كما سيعمل البنك على تعريف عملائه بجمهورية الصين الشعبية وبقية الأسواق العالمية الأخرى بالمزايا التنافسية التي توفرها مدينة خليفة الصناعية.



وتعمل شركة الاستثمار والتعاون وراء البحار لمقاطعة جيانغسو المحدودة /جوسيك/ على تطوير وتشغيل وإدارة المناطق الصناعية خارج الصين بالإضافة إلى الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري والعديد من القطاعات الأخرى.



