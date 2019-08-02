الشاهد يعلن موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية خلال أيام

أنسامد - 2 اغسطس / آب - قال رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، إنه اتخذ قراره الخاص بمسألة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أنه "سيعلن قراره في الأيام القليلة المقبلة".



وأوضح في حوار تليفزيوني خاص مع قناتي "الوطنية1" و"حنبعل" (الخاصة) و اذاعة "شمس آف آم"، أن مسألة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية "ليست بالمسألة البسيطة أو الهيّنة"، منوها أن "الأمر يتطلب صفات ومقدرة من الواجب توفرها في المرشح لشغل هذا المنصب".



وبشأن إمكانية ترشح وزير دفاع حكومته، عبد الكريم الزبيدي، لمنصب رئاسة الجمهورية، في أعقاب الحديث عن حصوله على تزكية 12 نائبا من مجلس نواب الشعب، قال الشاهد "علاقتي جيدة بالوزير الزبيدي، وهو لم يعلمني بأمر الترشح".



المصدر: وكالة الانباء التونسية