السراج يلتقي مسؤولي شركة إيني الايطالية

انسامد - الاول من اغسطس - اب - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فائز السراج وفدا من شركة أيني الايطالية للنفط والغاز ، ضم كل من : المدير التنفيذي للشركة السيد كلاوديو ديسكالزي، ونائب المدير التنفيذي السيد اليساندرو بوليتي، والمديرالاقليمي لشمال أفhريقيا السيد أنطونيو بانزا، والمدير الإقليمي للأمن والسلامة الفيو رابيساردا ومدير عام الشركة فرع ليبيا السيد عبد المنعم العريفي، وحضر اللقاء كل من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السيد مصطفى صنع الله ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس عبد المجيد حمزة والمدير التنفيذي للشركة hالمهندس علي ساسي، ومستشاري السراج لشؤون الطاقة د. محمد ماشينة والسيد محمد الفلاح. تناول اللقاء الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس مشاريع الشركة في ليبيا، وتطوير التعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط . كما تم خلال اللقاء مناقشة برنامج للتنhسيق بين شركة إيني والشركة العامة للكهرباء لدعم مشاريع الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة الشبكة وزيادة القدرة الإنتاجية للمحطات. .



