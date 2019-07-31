الدورة الرابعة لـ "ندوة أمن الطيران المدني" بدبي

انسامد - 31 يوليو - تموز - تشمل محاور الدورة الرابعة لـ "ندوة أمن وجوائز الطيران المدني 2019" التي تعقد بدبي من 22 إلى 24 سبتمبر القادم 30 جلسة حول موضوعات عدة أبرزها الحرب الكيماوية والإلكترونية والطائرات من دون طيار وكيفية كشفها والإرهاب وتهريب البشر والمنتجات كما تتضمن hثماني ورش عمل تتناول موضوعات عن اختراقات الدماغ والأمن في التجمعات الجماهيرية وتحليل السلوك والاستعداد لوقوع الأزمات وتمرينا يسلط الضوء على عمليات الخطف.



وتجمع الندوة التي تستضيفها الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات عددا من أبرز خبراء أمن الطيران العالميين من ضمنهم علماء أعصاب وخبراء استراتيجيين في السلوك البشري ومؤثرين وقادة ومؤسسين ومدراء في صناعة الأمن .



وتلتزم القيادة العليا في طيران الإمارات بتحفيز الوعي بالتحديات واتجاهات أمن الطيران المدني وتبادل الأفكار وأفضل الممارسات بين مختلف الجهات ذات العلاقة hوسوف يفتتح الندوة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة ويلقي السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات الكلمة الافتتاحية.



وقال الدكتور عبدالله الهاشمي نائب رئيس أول الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات يسرنا أن تستقطب الندوة مزيدا من الأشخاص حول العالم في كل دورة ما يعكس نجاح هذا الحدث الذي يشكل اليوم منصة لمشاركة ومناقشة التحديات والمستجدات الأمنية والمجتمعية وتشكل مسألة الأمن جانبا أساسيا من حياتنا المهنية والشخصية في ظل عالم رقمي معقد وتعد مسؤولية الجميع ولذلك فإننا نجمع متحدثين وممثلين من صناعات عدة وخبراء ومسؤولين حكوميين وهيئات تنظيمية وناقلات جوية ومشغلي مطارات.



