الجزائر:كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة قرب الشريط الحدودي بأدرار

أنسامد - 29 يوليو /تموز - كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد، مخبأ للأسلحة والذخيرة قرب الشريط الحدودي بأدرار بالناحية العسكرية الثالثة يحتوي على كميات هامة من الأسلحة والذخيرة، حسب ما أفاد اليوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.



وأوضح البيان انه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر دورية بحث وتمشيط قرب الشريط الحدودي بأدرار بالناحية العسكرية الثالثة، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 28 جويلية 2019، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على بندقية رشاشة من نوع FMPK، رشاشين من نوع RPK، مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، مسدس رشاش من نوع MAT-49، بالإضافة إلى 14 ماسورة لراجمة صواريخ عيار 120 ملم، 50 قذيفة عيار 82 ملم، 2429 طلقة من مختلف العيارات وعشرة (10) مخازن ذخيرة".



