الإمارات تقدم 50 مليون دولار للأونروا لدعم الشعب الفلسطيني

أنسامد - 27 يوليو/ تموز /وام / - أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وفي إطار التزامها بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق عن تقديم منحة بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، حيث تهدف المنحة إلى دعم الوكالة لتقديم المشاريع الصحية للاجئين الفلسطينيين وخاصة الأمهات والأطفال والفئات الضعيفة وتنفيذ البرامج التعليمية للطلاب والطالبات لضمان حصولهم على حقوقهم من التعليم، ودعم الوكالة لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها لأكثر من خمسة ملايين فلسطيني يعانون من أوضاع إنسانية صعبة.



ونقلت وكالة أنباء الإمارات بيان أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن دولة الإمارات ثمنت الجهود الحثيثة التي يبذلها المفوض العام لـ (الأونروا) وكافة العاملين في الوكالة، لضمان استمرار عمل الوكالة في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين على أكمل وجه، خصوصا في ظل التحديات المالية المتعلقة بموازنة الوكالة.



وأشادت دولة الإمارات بمواقف وجهود المانحين الدوليين الذين يعملون على دعم استمرار عمل الوكالة، لا سيما وأن الوكالة يقع على عاتقها تقديم الخدمات والمساعدات الأساسية والحيوية لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني يعانون من أوضاع إنسانية صعبة، إضافة إلى مساهمتها في بناء مستقبل أفضل للشباب الفلسطيني، من خلال توفير الخدمات التعليمية، وهو ما يتوافق مع سياسة المساعدات الخارجية لدولة الإمارات، التي ترى أن التعليم يأتي على سلم أولويات الاحتياجات، لإيمانها بأن قطاع التعليم هو المحرك الرئيسي لنماء وازدهار الشعوب، في مختلف الظروف والأزمنة. يذكر أن دولة الإمارات قدمت ما يزيد عن 364 مليون دولار أمريكي لدعم الخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني في العامين السابقين، من ضمنها مساهمة بقيمة 50 مليون دولار لدعم برنامج التعليم للأونروا خلال العام الماضي 2018، والذي يعد أكبر برامج الوكالة، إلى جانب دعم عدد من الخدمات الأخرى مثل الصحة وتوفير فرص العمل للاجئين الفلسطينيين. كما قدمت دولة الإمارات في فبراير من العام الماضي 2 مليون دولار لوكالة الأونروا لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء لدعم المستشفيات في قطاع غزة.



