السعودية: اسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه جازان

أنسامد - 27 يوليو/ تموز - أسقطت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن طائرة مسيرة بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة جازان جنوب المملكة العربية السعودية.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي قوله: "تمكنت قوات التحالف صباح اليوم الجمعة، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان".



وأضاف أن كل محاولات المليشيا الحوثية العدائية سيكون مصيرها الفشل.



ومساء أمس الخميس، أعلن التحالف اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية من محافظة صنعاء في محاولة لاستهداف المملكة.



