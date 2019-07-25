حكومةدبي تستضيف منتدى الشركات الإقليمية لقادة صناعة المركبات

انسامد - 25 يوليو - تموز - استضافت ورشة حكومة دبي "منتدى الشركات الإقليمية لقادة الصناعة في مجال المركبات" وذلك بحضور نخبة من ممثلي الشركات الرائدة على المستوى المحلي والإقليمي في هذا المجال.



وتأتي استضافة المنتدى انطلاقاً من حرص الورشة على بناء جسور التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين والشركات المتخصصة في صيانة المركبات.



تهدف الورشة من خلال استضافتها لمنتدى الشركات الإقليمية لقادة الصناعة إلى تحديد نظم ومواد الصيانة واستكشاف أساليبها الحديثة والاطلاع على أحدث الممارسات فيما يخص صيانة هياكل المركبات والطلاء والتسجيل والتأمين بما يصب في خدمة سعادة المتعاملين وتحقيق أعلى مستويات الرضا لديهم.



و يعتبر المنتدى شكَل مبادرة نوعية تأتي تماشياً مع رؤية الإمارات 2030 في تحقيق الاستدامة في دولة الإمارات حيث ناقش الحاضرون وضع سوق صيانة المركبات وإصلاحها إضافة إلى التحديات التي تواجهه والحلول المطلوبة لمواصلة تطوير أعمال إصلاح حوادث المركبات الناتجة عن عمليات التصادم أثناء قيادة المركبات على الطرق.



