ليبيا:انقاذ 38 مهاجر في راس اجدير

انسامد - 24 يوليو - تموز - تمكنت دورية تابعة التشكيل الأول حرس السواحل بالقوات البحرية (الزورق رأس أجدير) من إنقاذ قارب مطاطي تعطل محركة على متنه (38) مهاجر غير شرعي، من بينهم عدد (1) إمراة واحدة حامل، حسب المكتب الإعلامي للبحرية تمت عملية الإنقاذ على بعد حوالي 20 ميل شمال القره بوللي. خروج القارب من منطقة القره بوللي مساء الإثنين، وبعد حوالي أربع ساعات من خروجهم حوالي الساعة العاشرة ليلاً تعطل المحرك وتضرر بالكامل.. وظل المهاجرون غ ش في القارب تتقاذفه الأمواج حتى وصول الدورية.. المهاجرون غ ش من جنسيات مختلفة: { (27) من مصر؛ (2) من نيجيريا (رجل وإمراة)؛ والباقي من جنسيات غينيا؛ ساحل العاج؛ النيجر؛ غانا}. تم نقل المهاجرين غ ش والوصول بهم حوالي الساعة 15:05 إلى قاعدة طرابلس البحرية، وإنزالهم في نقطة الإنزال لحرس السواحل بالقاعدة.



وبعد تقديم المساعدة الانسانية والطبيه تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طرابلس، ومركز إيواء تاجوراء..



