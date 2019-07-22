الإمارات تختتم مشاركتها في اجتماعات المنظمة البحرية الدولية

انسامد - 22 يوليو - تموز - اختتم فد الدولة مشاركته في اجتماعات المنظمة البحرية الدولية "IMO " بدورتها 122 التي عقدت في مقر المنظمة البحرية الدولية في لندن.



ضم الوفد ممثلين عن الهيئة الإتحادية للمواصلات البرية والبحرية وسلطة مدينة دبى الملاحية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ودائرة المؤاني والجمارك الشارقة ومؤاني دبي العالمية ودائرة الميناء والجمارك عجمان ودائرة النقل بأبوظبي .



وتأتي مشاركة الوفد في اجتماعات المنظمة البحرية الدولية IMO في ظل توجه دولة الإمارات ولتعاظم دورها في صناعة النقل البحري وأهمية المنظمة.



وتعد المنظمة البحرية الدولية IMO هي الجهة التشريعية الدولية المعتمدة لكل القوانين البحرية والإتفاقيات ذات الصلة بسلامة الملاحة البحرية والبيئة البحرية وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة وهي معنية بشؤون صناعة النقل البحري وإصدار الاتفاقيات البحرية التي تهدف إلى تحقيق السلامة وحماية البيئة والأمن البحري.



وناقشت اجتماعات المنظمة في اليوم الأول عددا من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الأعمال من بينها تقرير الأمين العام عن اعتماد وثائق التفويض والتخطيط والاستراتيجية و الاصلاحات وتحسين النظم وتشكيل فريق العمل ادارة الموارد .



وتم في اليوم الثاني الاطلاع على تقرير لجنة حماية البيئة البحرية و التدقيق الإلزامي على الدول الأعضاء في المنظمة وتقرير لجنة التسهيلات وتقرير عن الدول الأعضاء في اتفاقية لندن وبرتوكول لندن و تقرير لجنة السلامة البحرية .



كما اطلع المجلس على تقرير عن لجنة التعاون الفني وتقرير عن صندوق التعاون الفني وتقرير عن حماية الممرات الملاحية البحرية الحيوية تقرير الجامعة البحرية العالمية ..وتم كذلك خلال الاجتماع مناقشة تاريخ ومكان وفترة انعقاد الاجتماعين القادمين للمجلس الدورة الاستثنائية 30 والاعتيادية 123.



يذكر أن دولة الامارات العربية المتحدة عضو في المنظمة عن الفئة /ب /وترغب في اعادة ترشيح نفسها لشغل مقعد في مجلس المنظمة عن الفئة نفسها خلال الانتخابات التي ستجري خلال العام الجاري.



