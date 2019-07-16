إكسبو 2020 دبي يفتح أبوابه للجمهور لزيارة موقعه

انسامد - 16 يوليو - تموز - اعلن إكسبو 2020 دبي عن فتح أبوابه للجمهور لتمكينهم من الحصول على لمحة عن التحضيرات الجارية لاستقبال الحدث الأضخم في العالم والذي يقام للمرة الأولى في العالم العربي.



وستتيح جولاتٌ تنظم خصيصا لهذا الغرض تعريف الجمهور بما ينتظرهم على مدار 173 يوما ستشمل الفعاليات والاحتفالات والفنون والثقافة والابتكارات من 192 دولة والملايين من الزوار من كل أنحاء العالم.



ويدعو إكسبو 2020 سكان الإمارات من المواطنين والمقيمين، من جميع الأعمار والجنسيات، للمشاركة في جولات إلى حيث يصنع الحدث الأروع في العالم ضمن رحلات رائعة ومجانية إلى موقع إكسبو الممتد على 4.38 كيلومتر مربع في دبي الجنوب.



واعتبارا من يوم السبت 20 يوليو إلى السبت 31 أغسطس، ستُقل حافلات إكسبو 2020 الزوار من نقاط تجمع محددة، بما فيها دبي مول وأبوظبي مول وعدد آخر من المواقع المختارة في الشارقة والمناطق الشمالية.



وفي طريقهم إلى موقع إكسبو، سيتم تعريف الزوار على تاريخ إكسبو الدولي ودوراته المختلفة ..وعند وصولهم إلى الموقع، سيجوب الجمهور مركز الزوار، ويتمتعون بالأنشطة الترفيهية والتثقيفية، قبل العودة إلى الحافلة والتوجه إلى موقع إكسبو ..وسيكون هؤلاء الزوار من أوائل الناس الذين سيكتشفون معالم إكسبو الرئيسية، وسيستمعون إلى الحقائق والأرقام المتصلة بهذا الحدث الضخم الذي سيكون الحدث الأروع في العالم.



وستنظم الجولات أيام السبت والاثنين والأربعاء وهي متاحة للجميع مجانا بشرط الحجز المسبق وحمل بطاقة هوية، وللمزيد من المعلومات المتصلة بأوقات الزيارة وأماكن انطلاق الحافلات وحجز المقاعد، يرجى زيارة: www.expo2020dubai.com/hayyakum وتنطلق فعاليات إكسبو 2020 دبي من أكتوبر 2020 وحتى إبريل 2021 ..ويُتوقع لهذه الوجهة العالمية أن تستقطب أكثر من 25 مليون زيارة، وأن يأتي نحو 70% من زوارها من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي أعلى نسبة من الزوار الدوليين في تاريخ إكسبو الدولي ..وسوف يشارك في الحدث الضخم أكثر من 192 دولة سيكون لكل منها جناحها الخاص وهي سابقة أخرى تحدث للمرة الأولى في إكسبو دولي.



