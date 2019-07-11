سالفيني يدعو الى حل الازمة الليبية بالحوار

انسامد - 11 يوليو - تموز - دعا ماتيو سالفيني،وزير الداخلية الإيطالي، ( القوى الليبية في الميدان إلى اعتماد الحوار لتجاوز الأزمة القائمة)، معقبًا بأنه شخصيا (لا يستطيع تغيير الوضع في ليبيا).



قال سالفيني اثناء اشرافه على إغلاق أكبر مركز أوروبي لطالبي اللجوء، الموجود في جزيرة صقلية بالجنوب الايطالي : (الأرقام تقول إن التدفقات "المهاجرين" انخفضت الى نحو 85% مقارنة بالعام الماضي، لكن لا يجب تخفيف مستوى اليقظة سواء في البحر أوالبر)، . واشار سالفيني الي ان (40% من الوافدين ينطلقون من سواحل تونس، وبما أن هناك حكومة وبرلمانًا يتلقيان منذ سنوات مساهمات أوروبية بمئات الآلاف، فمن الضروري أن يقوم كل شخص بالواجب الملقى على عاتقه)