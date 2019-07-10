الاتحاد للطيران تستأنف تشغيل رحلاتها إلى الخرطوم منتصف يوليو

أنسامد - 10 يوليو/ تموز - أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية استئناف تشغيل رحلاتها إلى السودان اعتبارا من 16 يوليو الجاري.



وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الاربعاء أنه من المقرر أن تغادر رحلة الاتحاد للطيران رقم EY632 من أبوظبي الساعة 9:50 صباحاً كل ثلاثاء، وخميس، وأحد من كل أسبوع بحيث تصل بعد أربع ساعات إلى الخرطوم، بينما ستغادر رحلة العودة رقم EY633 الساعة 12:50 ظهراً لتصل إلى أبوظبي الساعة 6:55 مساءً.



وذكرت الشركة أن سلامة وأمن الركاب وطاقمها تمثل الأولوية القصوى للاتحاد للطيران، وجاء قرار استئناف الرحلات إلى الخرطوم بعد مراجعة دقيقة لكافة عوامل الأمن والسلامة.



المصدر: وكالة الانباء الاماراتية