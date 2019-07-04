سوناطراك وإيني الايطالية تسريع المشاريع في شمال بركين

انسامد - 4 يوليو - تموز - أكد مجمع "سوناطراك" والمجمع الايطالي "ايني" عزمهما للإسراع في وتيرة تطوير المشاريع الجديدة للنفط والغاز في منطقة شمال بركين، حسبما افاد به يوم الأربعاء بيان المجمع الوطني للمحروقات .



و اوضح ذات المصدر، أن "سوناطراك" و"ايني" أكدا عزمهما للإسراع في وتيرة تطوير المشاريع الجديدة للنفط و الغاز في شمال بركين، ما سيرفع من حجم الانتاج بشكل محسوس و بالتالي المساهمة في الطاقات الانتاجية الاجمالية.



و تم التعبير عن هذه الرغبة المشتركة خلال لقاء جمع الرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي مع المدير المنتدب لمجمع ايني ،كالوديو ديسكالزي، لبحث و تقييم التقدم المحرز في المشاريع التي تم تطويرها بالشراكة بين المجمعين.



و يتضمن المشروع محل البحث مرحلتين تتمثل الاولى في تطوير حقول انتاج البترول، والتي انطلقت في شهر مايو الماضي، أي بعد ثلاثة أشهر فقط من دخول عقد الكتلة حيز التنفيذ.



أما المرحلة الثانية فتتمثل في تطوير حقول انتاج الغاز والتي ستبدأ في نهاية شهر سبتمبر بعد استكمال خط أنابيب " ميل بي أر آن .



ويعتبر هذا المشروع مثال عن البرنامج المسرع للأعمال الذي شهد الالتزام المشترك بين كل من سوناطراك وايني، المنجز بناء على استراتيجية مشتركة لتسريع عمليات الاستغلال من خلال استخدام قدرة انجاز الشركات المحلية والشركات الفرعية لمجمع سوناطراك.



وسيستهدف المشروع النفطي لبركين -شمال في مرحلته الاولى انتاج 10.000 برميل من النفط الخام مع نهاية شهر يوليو/ بداية شهر أوت 2019 ،في حين ستصل عملية تثمين مشروع الغاز إلى إنتاج يومي يبلغ 6 مليون متر مكعب و7.000 برميل من السوائل المشتركة مع نهاية السنة الجارية.



للتذكير ينشط مجمع ايني في الجزائر منذ 1981 بمساهمة معتبرة في قدرات انتاج المحروقات .

