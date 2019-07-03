قصف جوي لمركز ايواءمهاجرين غير شرعيين في طرابلس

انسامد - 3 يوليو - تموز - تعرض مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين بتاجوراء اليوم الإربعاء الموافق 3 يوليو 2019م، لقصف جوي من قيل طيران "مجرم الحرب حفتر" ، والذي خلف العديد من القتلي والجرحي.



فحسب الاحصائية الأولية فقد أفاد عقيد المبروك عبدالحفيظ رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية فقد بلغ عدد القتلي 40 قتيل و35 جريح من المهاجرين غير الشرعيين داخل قاطع المنامة والذي يحوي 120 مهاجر من أصل 610 داخل مركز الايواء من مختلف الجنسيات آلافريقية، وكما أكد بأن جهاز الهجرة غير الشرعية يقوم بنقل باقي المهاجرين الي أماكن آمنة حفاظا على سلامتهم.



وأكد عقيد عبدالحفيظ بأن هذه الاعمال الاجرامية تعتبر جرائم حرب ضد الانسانية، وستطالب الوزارة المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي بالتحقيق في هذه الجرائم التي تقوم بها مليشيات حفتر على الصعيد المحلي والافريقي والدولي، مؤكدا على ملاحقة مرتكبي هذه الاعمال الاجرامية وتقديمهم للعدالة.



