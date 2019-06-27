اجتماع وزيري داخلية ايطاليا و ليبيا في روما

انسامد - 27 يونيو - حزيران - قالت وزارة الداخلية الإيطالية إن ماثيو سالفيني نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية التقى بمقر الوزارة، نظيره الليبي في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا.



كان يرافقه السفير الليبي لدى الإتحاد الأوروبي والسفير الليبي لدى إيطاليا ووفد من وزارة الداخلية. وأوضح بيان لوزارة الداخلية أن "جدول أعمال اللقاء، شمل الإطلاع على تطورات الوضع الليبي، والالتزام الإيطالي بالاستقرار السياسي في البلاد . ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن بيان لوزارة الداخلية أن "الاجتماع كان فرصة لإعادة التأكيد على معارضة جميع أشكال التدخل من جانب الحكومات الأجنبية (بالشأن الليبي) وتأكيد دور إيطاليا الريادي في عملية السلام". وخلص بيان قصر (قيمينالي) الى القول إن "اللقاء جرى بحضور لوتشانو كارتا". مدير نظام معلومات الأمن