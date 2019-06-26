محمد بن زايد يستقبل كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية

انسامد - 26 يونيو - حزيران - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الفريق السير جون لوريمر كبير مستشاري وزارة الدفاع للشرق الأوسط في المملكة المتحدة.



وبحث سموه والمسؤول البريطاني ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر ـــ علاقات الصداقة وأوجه التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في المجالات العسكرية والدفاعية وسبل دعمها وتنميتها بما يعزز التنسيق والعمل المشترك بين البلدين.



كما تبادل سموه وكبير مستشاري الدفاع البريطاني وجهات النظر بشأن التطورات والمستجدات في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



حضر اللقاء الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة و محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.



