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نائب وزير الدفاع السعودي: ندعم العقوبات الأمريكية ضد إيران
    أنسامد - 21 يونيو/ حزيران - أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، خلال لقائه المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية بريان هوك، دعم المملكة لقرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات صارمة على إيران بسبب انتهاكاتها وأعمالها الإرهابية في المنطقة. وقال الأمير خالد في صفحته على موقع "تويتر" : "سعدت بلقاء بريان هوك، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، لبحث آخر التطورات والأوضاع تجاه الجهود المبذولة للتصدي للنشاطات الإيرانية العدائية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة".

    وأضاف أن اللقاء تطرق أيضا لبحث ما تقوم به إيران في اليمن من نشر إرهابها ونظامها العدائي متخذة اليمن مركزاً رئيسياً لها، ومتناسية كافة النواحي الإنسانية للشعب اليمني، بحسب قوله.

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