تقدم الإمارات للمركز الـ 27 عالميا في جذب الاستثمارات

انسامد - 17 يونيو - حزيران - أكد مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" أن المركز المتقدم الذي حققته دولة الإمارات في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفق تقرير "الأونكتاد 2019" حول الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي يعكس المكانة المتميزة التي باتت تحتلها الإمارات كوجهة إقليمية وعالمية لاستقطاب الاستثمارات نتيجة الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي في تعزيز بيئة ومناخ الاستثمار وتنويع الفرص الاستثمارية بما يشمل القطاعات التي تلبي اهتمامات ورغبات المستثمرين حول العالم والتي تسهم في الوقت ذاته بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة.



وأضاف السركال أن الحكومة استطاعت تحويل التحديات الاقتصادية المتسارعة حول العالم إلى فرص من خلال بناء جسور متينة من التواصل مع معظم الدول حول العالم، وتعزيز البنية التحتية وزيادة كفاءة بيئة الأعمال ما أتاح لها الفرصة في تمتين الشراكات مع أكبر الاقتصادات والتكتلات الاقتصادية العالمية ونمو الاستثمارات وهو ما أظهرته الكثير من التقارير الاقتصادية العالمية ومنها تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" الذي أشار إلى تقدمت الدولة ثلاث مراتب في العام 2018 عن ترتيبها في عام 2017 لتحل المرتبة 27 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.



من جانبه قال محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" إن المؤشرات المتقدمة لدولة الإمارات في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر تأتي نتيجة لرؤية استراتيجية تعمل بموجبها الحكومة لتعزيز آليات استقطاب الاستثمارات وذلك من خلال رفع جودة مناخ الأعمال وزيادة مرونته وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات حيوية وواعدة تواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة حول العالم مثل الطاقة والبحث العلمي والقطاع اللوجستي انطلاقاً من إدراكها بأن الاستثمار الأجنبي المباشر يشكل قاطرة مهمة للنمو الاقتصادي.



وأضاف أن إمارة الشارقة تسهم من خلال منتدى الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تنظمه سنوياً في تقوية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المؤسسات والجهات المعنية في إمارة الشارقة ودولة الإمارات ونظيراتها حول العالم من خلال تأسيس شراكات تخلق مشاريع جديدة بما يؤدي إلى الارتقاء باقتصاد الدولة والإمارة وتنويع الفرص المقدمة للمستثمرين.



