عبد الله بن زايد يفتتح مقر سفارة الامارات في بلغاريا

أنسامد - 15 يونيو/ حزيران - افتتح عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي المقر الجديد لسفارة الامارات لدى صوفيا وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى بلغاريا.



وأزاح عبد الله بن زايد آل نهيان ومعالي إيكاترينا زاهاريفا نائبة رئيس الوزراء للإصلاح القضائي ووزيرة خارجية بلغاريا الستار عن اللوحة التذكارية إيذانا بافتتاح مقر السفارة.



وأكد عبد الله بن زايد آل نهيان أن افتتاح مقر سفارة دولة الإمارات لدى بلغاريا يأتي انطلاقا من حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك مع بلغاريا في المجالات كافة.



من جانبها أكدت معالي إيكاترينا زاهاريفا أن افتتاح مقر سفارة دولة الإمارات لدى بلادها من شأنه أن يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مشيدة بما يشهده التعاون بين الإمارات وبلغاريا من تطور مستمر في العديد من المجالات. المصدر: وكالة الانباء الاماراتية