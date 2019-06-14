الإمارات تؤكد التزامها بمكافحة خطاب الكراهية

أنسامد - 14 يونيو/ حزيران - أكد أمين عام مجلس حكماء المسلمين الإماراتي سلطان فيصل الرميثي، التزام الإمارات بمكافحة خطاب الكراهية في جميع وسائط الإعلام وتأمين سلامة المواقع الدينية.



وقال الرميثي - خلال اجتماعات عقدها مع كبار المسؤولين في الأمم المتحدة: "نشهد جميعا تصاعد وتيرة الإرهاب والهجمات الغادرة على دور العبادة والتي بدورنا جميعا ننبذها"، مؤكدا أهمية المبادرة التي أعلنها الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد خطة عمل لحماية وتأمين الأماكن الدينية.



وشارك الرميثي في الاجتماع الذي عقده تحالف الأمم المتحدة للحضارات للتشاور مع الدول الأعضاء حول إعداد خطة حماية وتأمين الأماكن الدينية.



وأكد خلال الاجتماع دعم الإمارات لعملية إعداد الخطة وتنفيذها، كما سلط الضوء على مبادراتها في هذا الصدد، بما فيها إصدار قانون تجريم الكراهية والتمييز، القائم على أساس اختلاف الأديان والأعراق والمذاهب، وتيسير بناء دور العبادة لمختلف الديانات وتعزيز الوعي المجتمعي بأهميتها، إضافة إلى تدريب القادة الدينيين على تعزيز أسس السلام والتعايش والتسامح في مجتمعاتهم، وإعلان 2019 "عاماً للتسامح".



المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية