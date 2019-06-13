اجتماع لتعزيز التعاون الاماراتي الاوروبي

انسامد - 13 يونيو - حزيران - التقى الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية مع هيلغا شميد الأمينة العام لهيئة العمل الخارجي الأوروبي.



وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا والموضوعات وأهم المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية .



وأكد الوزير الاماراتي موقف دولة الإمارات الثابت بدعم الاستقرار والسلام في المنطقة والعمل مع الأصدقاء والشركاء نحو تحقيق هذه الأهداف.. موضحا التوجه الذي تتبناه الدولة تجاه مجموعة من الملفات الإقليمية.



كما أكد العلاقات الوثيقة التي تربط بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، والحرص على تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات.



