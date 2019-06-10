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سلامة والسفير الايطالي يبحثان تطورات الوضع في ليبيا
    انسامد - 10 يونيو - حزيران - التقى الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في ليبيا " غسان سلامة " مع السفير الإيطالي في ليبيا " جوزيبي بوتشينو".

    ناقش الجانبان آخر تطورات الوضع في ليبيا وعلى الساحة الدولية .

    وشدد "سلامة " والسفير الايطالي حسب ما ورد على موقع البعثة على صفحتها بــ " فسبوك " على ضرورة العودة إلى العملية السياسية.

    كما اجتمع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، بوفد من السياسيين والأكاديميين والإعلاميين الأوروبيين الذين يزورون ليبيا بصفة شخصية.

    وأوضح الممثل الخاص، في بيان اليوم، أبعاد الأزمة الحالية وتداعيات السياسات الخارجية الدولية، والأوروبية خصوصاً، على الوضع الليبي.

    وتشهد العاصمة طرابلس مواجهات مسلحة من الرابع من أبريل الماضي، بين الجيش الليبي التابع للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، فيما تشهد الساحة الدولية جهودا مضنية لإعلان وقف إطلاق النار والعودة للعملية السياسية.

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