دبي الجنوب تسلط الضوء على دور دبي في مجال النقل اللوجستي

انسامد - 5 يونيو - حزيران - تشارك "دبي الجنوب" في معرض "ترانسبورت لوجستيك" الذي سيقام في ميونيخ خلال الفترة من 4 إلى 7 يونيو 2019 لتسليط الضوء على أهمية موقع إمارة دبي كنقطة ربط عالمية لوجستية ووجهة رائدة للابتكار وذلك أمام أهم الشركات المتخصصة في مجالات النقل واللوجستيات والتنقل وتكنولوجيا المعلومات وإدارة سلسلة التوريد.



وستسعرض "دبي الجنوب" على هامش المعرض أبرز مشاريعها القائمة في المنطقة اللوجستية والتي تقدم حلول متنوعة تعزز الأعمال.



وتمضي دبي بخطى ثابتة نحو تحقيق الريادة العالمية خاصة عبر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة "FDI" التي ارتفعت بنسبة 41٪ في عام 2018 بقيمة بلغت 38.5 مليار درهم وذلك بفضل الجهود الرائدة في مجال الابتكار والتحول الرقمي. واستقطبت الإمارة من عام 2015 وحتى عام 2018 استثمارات أجنبية مباشرة في مجال نقل التكنولوجيا المتقدمة بلغت قيمتها 21.6 مليار دولار أمريكي وتفوقت الإمارة على الاقتصادات الرائدة في العالم مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية في مؤشر الخدمات الذكية حيث حققت المركز السادس عالميا.



وتوفر المنطقة اللوجستية في "دبي الجنوب" تسهيلات كثيرة للوصول إلى الميناء والمطارات والطرق الرئيسية مما يعكس قدراتها المتقدمة في الاتصال والمرونة في كل ما تقدمه وقدمت المنطقة الكثير من الحلول مثل توفير خيارات جاهزة ومناسبة لإقامة الأعمال لمختلف العمليات في مجالات متنوعة مثل المستودعات ومراكز التوزيع بالإضافة إلى العديد من الحلول المكتبية من خلال مرافقها المتميزة في مجمع الأعمال المكون من 11 مبنى متطورا ومجهزا بأحدث المرافق.



وتسلط المنطقة اللوجستية الضوء على سهولة إقامة الأعمال التجارية في إمارة دبي حيث يستغرق وقت إنشاء الشركات فترة زمنية قصيرة جدا وذلك من خلال الخدمات الداعمة التي تقدمها مثل التراخيص التجارية الفورية عبر الموقع الإلكتروني وقسم مخصص لإصدار التأشيرات والإقامات التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب والبوابة الإلكترونية التي تقدم خدمات إلكترونية متنوعة تعزز إقامة الأعمال.



كما وتحتضن المنطقة اللوجستية أيضا "إي. زي. دبي" المنطقة الإلكترونية الجديدة بمساحة تبلغ 920 ألف متر مربع والتي تقدم حزمة من المرافق اللوجستية والحلول المبتكرة لتعزيز أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة وتعمل كمنظومة متكاملة للأعمال التجارية الإلكترونية.



