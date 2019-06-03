الامارات:رئيس الدولةونائبه يهنئون رئيس إيطاليابيوم الجمهورية

انسامد - 3 يونيو - حزيران - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تهنئة إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الايطالية و ذلك بمناسبة يوم الجمهورية لبلاده.



كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا.



و بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة أيضا إلى جوزيبي كونتي رئيس وزراء الجمهورية الايطالية.



