السبسي يدعو لتضافر الجهود الدولية والإقليمية للتصدي للارهاب

أنسامد - 31 مايو / ايار - دعا الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إلى تضافر جهود جميع الأطراف الدولية والإقليمية للتصدّي لآفة الارهاب في المنطقة العربية.



وطالب السبسي في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الطارئة بمكة المكرمة، بالانخراط الفاعل في كلّ جهد يرمي لخدمة السلم والأمن الدوليين في المنطقة العربية، ورفض كلّ أشكال التطرف والعنف واستعمال القوة أو التهديد بها، والالتزام بمبادئ حسن الجوار والتعايش السلمي، واحترام السيادة الوطنية للدول.



وأضاف أن قيم التآزر والتعاون بين الدول العربية تستوجب مواصلة الجهود من أجل رفع القدرات على مواجهة مختلف التحدّيات والمخاطر وفي مقدمتها الإرهاب بكلّ أشكاله، معتبرا أنه يستهدف أمن البلدان العربية ومقدراتها ومسارات تنميتها.



وشدد على ضرورة مواصلة الجهود لتخليص المنطقة من أسباب ومظاهر عدم الاستقرار وتسوية القضايا الرئيسية وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية العادلة عبر التوصّل إلى حلّ عادل وشامل لها وفق المرجعيات الأممية المتّفق عليها ومبادرة السلام العربية.



وجدّد قايد السبسي إدانة تونس ورفضها لاستهداف المدن الآمنة ومحطات ضخ النفط في المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية، واستهداف السفن التجارية قبالة سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة، معتبرا أنه يمثّل تصعيدا يعرّض الأمن الإقليمي للخطر وتهديدا صريحا لأمن وسلامة الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية.



وشدد في هذا السياق على أن الأمن القومي الجماعي العربي كل لا يتجزأ، مؤكدا حرص تونس على أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وكل بلدان الخليج العربي الذي يمثل أحد أهم مقومات الأمن والاستقرار في عموم المنطقة العربية والعالم.



المصدر: وكالة الانباء التونسية