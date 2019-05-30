حرس السواحل الليبي ينقذ (124) مهاجرا غير شرعي

انسامد - 30 مايو - ايار - أعلنت القوات البحرية الليبيةبان الزورق (أوباري) التابع لقطاع طرابلس لحرس السواحل تمكن من إنقاذ 124 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قاربين مطاطيين في منطقة البوري، وأمام حقل الجرف. وبحسب مكتب الإعلام بالقوات البحرية ، ان عملية الانقاذ للمهاجرين جاءت بناء على بلاغ وارد من غرفة عمليات حرس السواحل لنداء استغاثة من قاربي هجرة غير شرعية، تعطل محرك أحدهما بالكامل، فيما كان الآخر شبه عاطل، على بعد حوالي (55) ميلا شمال زوارة. واوضح المكتب أن المهاجرين الـ124 الذين كانوا على متن القاربين، بينهم 103 رجال وامرأة و20 طفلًا، من جنسيات إفريقية وعربية وبنغالية مشيرا الى انه تم إنزال المهاجرين في النقطة التابعة لحرس السواحل، بقاعدة طرابلس البحرية، وجرى "تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم وتسليمهم إلى مركزي إيواء جنزور، وتاجوراء التابعين لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس