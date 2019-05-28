اينوك تكشف عن توسيع شبكة قطاع التجزئة ومحطات الخدمةفي 2020

انسامد - 28 مايو - ايار - كشفت مجموعة اينوك عن خططٍ طموحة لتوسيع شبكة قطاع التجزئة ومحطات الخدمة التابعة لها بحلول عام 2020 وذلك في إطار جهود المجموعة لمواكبة متطلبات الدولة استعداداً لاستقبال إكسبو 2020 دبي.



وستعمل المجموعة على توسيع شبكة محطات الخدمة التابعة لها من 129 محطة حالياً إلى 191 في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة قبيل انطلاق فعاليات إكسبو 2020 دبي باعتبارها شريك الطاقة المتكاملة للحدث ..وبالتزامن مع ذلك تعتزم المجموعة تعزيز حضورها المحلي في أنحاء المناطق الشمالية بافتتاح محطات الخدمة في الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة.



وخلال العام الحالي 2019 تعتزم اينوك افتتاح 15 محطة خدمة في أنحاء الدولة منها خمس محطات خدمة وثلاث محطات متنقلة في دبي إضافةً إلى المضي قدماً بخططها الرامية لافتتاح خمس محطات خدمة في إمارة الشارقة في مواقعها السابقة ومحطة خدمة في إمارة الفجيرة وأخرى في رأس الخيمة.



وقال سعادة سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك إن المجموعة "نحن في اينوك ملتزمون بدعم الرؤى التنموية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة وفخورون بإمكاناتنا التي تؤهلنا للمساهمة بشكلٍ إيجابي رافد لهذه الرؤية عبر تشييد البنى التحتية المتكاملة لقطاع بيع الوقود بالتجزئة استعداداً لانطلاق إكسبو 2020 دبي الذي يتوقع له استقطاب أكثر من 20 مليون زائر".



أما بحلول العام 2020 فتسعى المجموعة إلى بناء ما مجموعه 47 محطة خدمة جديدة تضم 25 محطة في الشارقة و4 محطات في المناطق الشمالية و15 محطة خدمة في دبي ثلاث منها في موقع إكسبو 2020 دبي إضافة إلى 3 محطات متنقلة في الإمارة.



يُذكر أن المحطات المتنقلة هي مفهوم جديد أطلقته المجموعة العام الماضي توفر لعملائها الوصول السهل والمريح لخدمة التزوّد بالوقود وتعتزم اينوك حالياً افتتاح محطة متنقلة جديدة في المدينة المستدامة بالإضافة إلى خطط لافتتاح محطات جديدة من هذا النوع في المجمعات السكنية التي تديرها كل من إعمار وميدان.



وكانت اينوك قد أعلنت في عام 2017 أن جميع محطات الخدمة المستقبلية التابعة لها ستغذيها الألواح الشمسية /PV/ ..وفي الوقت الراهن تشغّل اينوك أكثر من 14 محطة خدمة تغذيها الطاقة الشمسية في دبي حيث تولد هذه المحطات طاقة تبلغ 651 ميجا واط /ساعة في جميع محطاتها منذ العام 2017 أي ما يعادل استهلاك 80 منزلاً للطاقة في عام واحد ..وفضلاً عن ذلك سيتم تركيب ألواح الطاقة الشمسية في محطات الخدمة التابعة للمجموعة المزمع افتتاحها بالشارقة بمجرد دمج منظومة الطاقة الشمسية في شبكة هيئة كهرباء ومياه الشارقة.



كما أعلنت اينوك عن عزمها تنفيذ محطة خدمة جديدة في موقع إكسبو دبي 2020 بتصميمٍ مستوحى من شجرة الغاف التي اعتمدتها الحكومة في مطلع العام الجاري شعاراً رسمياً لعام التسامح وستكون محطة الخدمة الجديدة بتصميم معماري فريد وعصري ومستدام يستخدم أحدث التقنيات مثل ألياف الكربون الأقوى بمعدل ثلاثة أضعاف من الفولاذ إضافة إلى توربينات الرياح التي سيتم استخدامها لتوليد حوالي 30 إلى 40 كيلوواط من الطاقة لتشغيل المحطة.



وطرحت اينوك مؤخراً منظومة دفع مبتكرة باستخدام تطبيق ENOCPay التقنية الجديدة للدفع لقاء الوقود والمنتجات الأخرى في محطات خدمة اينوك وايبكو دون الحاجة للدفع النقدي أو عن طريق البطاقات ..إذ تعد المجموعة سبّاقة إلى الابتكار على مستوى قطاع الطاقة من حيث حلول الدفع التي تشمل نظام تحديد هوية المركبات /ViP/ ومنظومة الدفع القائمة على تقنية تحديد الهوية بموجات الراديو.



