المفوضية السامية للاجئين: نزوح أكثر من 82 ألف منذ بدء الحرب

انسامد - 27 مايو - ايار - قال متحدث باسم القوات المسلحة في مالطا إن قارب دوريات تابعا للقوات انقذ أكثر من مئتي مهاجر من زورقين في البحر المتوسط . وكان حرس السواحل في ليبيا قد انقذ يوم الجمعة 290 مهاجرا من قوارب مطاطية قرب زليتن والقره بوللي بينهم نساء واطفال.



وعلي صعيد اخر ..قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إن أكثر من 82 ألف شخص نزحوا من منازلهم منذ بدء الحرب على طرابلس في الـ4" من أبريل الماضي.



وأعلنت المفوضية في تقرير لها الجمعة، عن نزوح 12 ألفا و700 شخص من مناطق النزاع إلى مواقع أكثر أمانًا في المدن الممتدة على طول الساحل وورشفانه وجبل نفوسة خلال الأسبوع الماضي .



و اشارت إلى أن الاحتياجات الإنسانية للمدنيين تزداد بشكل كبير مع وجود نقص في الغذاء والماء والأدوية .



