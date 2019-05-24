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الامارات تهنئ رئيس اندونيسيا بمناسبة اعادة انتخابه
    انسامد - 24 مايو / ايار - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات برقية تهنئة إلى الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية اندونيسيا بمناسبة اعادة انتخابه رئيسا للبلاد.

    كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس جوكو ويدودو.

    وفاز الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بولاية ثانية بعد حصوله على 55,5 بالمئة من الأصوات مقابل 44,5 بالمئة لمنافسه الجنرال المتقاعد برابوو سوبيانتو.

    المصدر: وكالة الانباء الاماراتية
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