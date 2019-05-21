إكسبو2020 دبي" ينتهي من بناء مناطق الموضوعات الثلاثة

انسامد - 21 مايو - ايار - أعلن "إكسبو 2020 دبي " عن الانتهاء من بناء مناطق الموضوعات الثلاثة في موقع إكسبو 2020 دبي، لتصبح مستعدة لاستقبال التجهيزات اللازمة لاستضافة الحدث الدولي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.



تضم المناطق الثلاثة 86 مبنى متعددة الاستخدامات تتوزع على ثلاث بتلات هي الفرص / 33 مبنى/ والاستدامة /21 مبنى/ والتنقل /32 مبنى/، وتتصل البتلات الثلاثة بساحة الوصل التي تغطيها قبة الوصل وتحيط بها خمسة مبان أخرى متعددة الاستخدامات.



وشهد موقع الحدث الدولي المرتقب تسجيل 100 مليون ساعة عمل حتى الآن ووجود 40 ألف عامل قائمين على أعمال الإنشاء المختلفة فيه.



وتشكل هذه المناطق الثلاث، التي بنتها الفطيم للإنشاءات، مساحة البناء الأكبر في الموقع وستضم أجنحة عشرات البلدان، فضلا عن منافذ لبيع الأطعمة والمشروبات وأخرى لتجارة التجزئة، ومساحات لتقديم العروض والترفيه وستضم كل منطقة من المناطق الثلاث جناحا خاصا بموضوعها، وتتصل الأجنحة الثلاثة بساحة الوصل وتضم العديد من المساحات العامة والمسطحات المائية.



وتم بناء تحت كامل ساحة الوصل ومناطق الموضوعات مساحة واسعة لخدمة المباني خلال فترة الاستضافة، وستتحول هذه المساحة إلى مرأب يتسع لركن 2800 سيارة بعد انتهاء الحدث الدولي ليخدم المباني في مرحلة الإرث.



كما سيجري الإبقاء على أكثر من 80% من المباني والمنشآت لتكون جزءا من الإرث العمراني لإكسبو، مدينة دستركت 2020، التي ستكون مدينة متكاملة ذات اتصالية عالية، تستقطب الشركات المحلية والعالمية بمختلف الأحجام والمجالات، وتجسد العيش المستدام والراقي.



وتمتد مناطق الموضوعات على مساحة كبيرة في موقع إكسبو تبلغ حوالي 168000 متر مربع.



وصمم المناطق الثلاث مؤسسة هوبكنز وشركاه وجرى تصميم المباني بمعايير شهادة لييد الذهبية في مجال الطاقة والتصميم البيئي، التي تعد واحدة من أهم برامج شهادات المباني الخضراء المستخدمة في أنحاء العالم.



ولأول مرة في تاريخ إكسبو الدولي ستحظى كل دولة مشاركة بجناح مستقل، وستتوزع أجنحة الدول على مناطق الموضوعات الثلاثة الفرص والتنقل والاستدامة، بحسب الموضوع الفرعي بعيدا عن التصنيف الجغرافي، و يقام إكسبو على مدى ستة أشهر خلال الفترة الممتدة بين 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021.



ويسعى إكسبو 2020 دبي إلى المساهمة بشكل فعال في دعم مسيرة نمو دولة الإمارات وازدهارها، وخططها التنموية المستقبلية وسيقام في منطقة دبي الجنوب، المجاورة لمطار آل مكتوم الدولي، مستفيدا بذلك من قربه من مراكز الشحن والنقل الجوي في موقع مثالي بين أكبر المطارات في مدينتي دبي وأبوظبي. كما سيربط مترو مسار 2020 موقع الحدث الدولي ببقية أنحاء الإمارة.



واكتملت بالفعل المحطات الفرعية الثلاث لهيئة كهرباء ومياه دبي، التي ستغذي الموقع الممتد على مساحة 4.38 كيلومتر مربع بالكهرباء..



فضلا عن ذلك، تسير أعمال إنشاء البنية التحتية الأخرى الخاصة بالمياه والصرف الصحي وشبكة الطرق وقرية إكسبو على النحو المخطط له.



