سيتريد تعلن 3 فعاليات رئيسية ضمن أسبوع الإمارات البحري

انسامد - 20 مايو - ايار - أعلن " سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري " عن 3 فعاليات رئيسية ستقام خلال أسبوع الإمارات البحري 2019 الذي ينطلق 22 سبتمبر المقبل في مدينة جميرا بتنظيم من سلطة مدينة دبي الملاحية .



ولفتت إلى أن الفعاليات تشمل كلا من " مجتمع سيتريد لقوارب العمل والصناعة البحرية" و"سيتريد لتكنولوجيا السفن" و"جوائز سيتريد البحرية في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا".



ويتضمن " أسبوع الإمارات البحري" العديد من الفعاليات في مجالات الشحن البحري والصناعة البحرية بما في ذلك " أجندة دبي البحرية " وهو حدث مميز ينظمه " مكتب دبي للتجمع البحري " كل عامين.



وستقام فعاليات "أسبوع الإمارات البحري 2019" بدءا من "أجندة دبي البحرية" و"جوائز سيتريد البحرية" في 22 سبتمبر المقبل في مدينة جميرا، كما سيتم تنظيم فعاليتي "مجتمع سيتريد لقوارب العمل والصناعة البحرية" و"سيتريد لتكنولوجيا السفن" يومي 23 و24 سبتمبر المقبل في المكان نفسه.



وقال كريس مورلي مدير الفعاليات في "إنفورما ماركتس" -"سيتريد ماريتايم" أن تنظيم فعالية "مجتمع سيتريد لقوارب العمل والصناعة البحرية" يأتي خلال "أسبوع الإمارات البحري 2019" ليؤكد على أهمية الفعالية إلى جانب جميع الفعاليات التي تقام في هذا الأسبوع العالمي للقطاع البحري.



وتعد فعالية "مجتمع سيتريد لقوارب العمل والصناعة البحرية" حدثا عالميا يشمل معرضا ومؤتمرا يستضيف قائمة من المتحدثين الدوليين .



من جانبه قال عامر علي المدير التنفيذي لـ"سلطة مدينة دبي الملاحية" إن قرار تنظيم "أسبوع الإمارات البحري " كل عام بدلا من كل عامين يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ريادية القطاع البحري في دبي ودعم تجربة الإمارات الناجحة على الساحة البحرية العالمية".



