الامارات:اتفاقية لإنشاء مصفاة لوقود السفن النظيف بالفجيرة

انسامد - 15 مايو - ايار - وقعت شركة "بروج" للاستثمارات البترولية والغاز اتفاقية شراكة مع شركة "صحارى للطاقة" في دبي لإنشاء أول مصفاة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متخصصة في إنتاج وقود السفن النظيف بطاقة 250 ألف برميل يوميا في إمارة الفجيرة.



وأشارت الشركتان خلال حفل التوقيع الذي عقد في أبوظبي إلى أن هذه المصفاة ستكون الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تمتثل للوائح الجديدة للمنظمة البحرية الدولية 2020 "MO" من خلال تحديد محتوى الكبريت في وقود الشحن.



وقال نيكولاس باردينكوبر الرئيس التنفيذي لشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز إن المصفاة الجديدة ستسهم في تعزيز مكانة إمارة الفجيرة في مجال صناعة النفط والغاز فضلا عن مساهمتها في تلبية الطلب المتزايد على وقود السفن النظيف الذي يتوافق مع القوانين الدولية الجديدة المتعلقة بوضع حدّ أقصى لمحتوى الكبريت في وقود السفن خاصة وأن معظم شحنات الوقود الحالية تحتوي على ما يصل إلى 3.5 ٪ من الكبريت.



وأوضح أن اللوائح الجديدة للمنظمة البحرية الدولية تلزم السفن باستخدام الوقود الذي يقل فيه محتوى الكبريت عن 0.5٪ ابتداء من عام 2020 والذي يتماشى مع استراتيجية الشركة وخططها التوسعية.



من جانبه أوضح ويل أجيباد المدير التنفيذي لمجموعة صحارى أن هذه الاتفاقية التاريخية تسهم في تعزيز التنمية المستدامة على الصعيد العالمي.



من جانبه أشاد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" في كلمة له بجهود التنويع الاقتصادي التي تقوم بها دولة الإمارات و الدعم الذي يحظى به القطاع الخاص من جانب القيادة الحكيمة للدولة بهدف مضاعفة اسهاماته في عملية التنمية الاقتصادية.



وأكد باركيندو في الوقت ذاته دور القطاع الخاص بوصفه محركا قويا للرؤية الاقتصادية و الجهود الاستراتيجية للدولة.



